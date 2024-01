Zelensky pede ajuda em Washington, e Rússia anuncia avanços no 'front'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tentará desesperadamente, nesta terça-feira (12), em Washington, evitar que o Congresso dos Estados Unidos corte a ajuda militar vital para seu país. Zelensky chegou ao Congresso por volta das 9h locais (11h no horário de Brasília) para falar com membros do Senado, a Câmara Alta nas mãos dos democratas do presidente Joe Biden. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois, fará o mesmo com os congressistas da Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos e bastante reticentes quanto a continuar apoiando a Ucrânia.

A Rússia, por sua vez, está bem consciente da erosão do apoio americano, em especial pelo fracasso neste verão (boreal) da contraofensiva ucraniana e, nesta terça, afirmou ter feito progressos "significativos" na região de Zaporizhzhia, no sul do país. Moscou aposta em que "um impasse militar durante o inverno minará o apoio ocidental à Ucrânia", por isso, está "determinada a pressionar" em todas as frentes, advertiu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson. É a terceira vez em um ano que Zelensky vai ao Capitólio de Washington, sede do Congresso - e, sem dúvida, sua visita "mais importante", nas palavras do líder democrata no Senado, Chuck Schumer. O Congresso americano se comprometeu a desembolsar mais de US$ 110 bilhões (R$ 544,5 bilhões na cotação atual) desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas não consegue chegar a acordo sobre o novo pacote solicitado por Biden de cerca de US$ 61 bilhões (R$ 301,9 bilhões na cotação atual), suficientes para resistir pelo menos até a eleição presidencial americana de 2024. Os democratas são a favor desse novo pacote. Os republicanos não se opõem completamente, mas exigem, em troca, mudanças importantes na política migratória americana. Neste ponto, as discussões estão paralisadas.

O presidente Biden acompanhou seu pedido de ajuda à Ucrânia com um pacote de em torno de US$ 14 bilhões (R$ 69,3 bilhões na cotação atual) para Israel, atualmente em guerra com o movimento islamista palestino Hamas, na esperança de superar as reservas dos republicanos a respeito. Sem sucesso até agora. O líder democrata receberá seu homólogo ucraniano no início da tarde na Casa Branca, antes de uma entrevista coletiva conjunta. "Se há alguém que está feliz com estas questões não resolvidas no Capitólio, é Putin e sua corja doente", acusou Zelensky na segunda-feira (11).

Após a reunião com os senadores americanos, Zelensky deverá se reunir com o presidente da Câmara de Representantes. Essa reunião com o republicano Mike Johnson é especialmente importante, porque acontece em um momento em que alguns congressistas de direita radical pedem o fim total da ajuda. "Zelensky veio mendigar, e os 'belicistas' em Washington querem lhe dar ajuda ilimitada", criticou Marjorie Taylor Greene, representante deste movimento, na rede social X.