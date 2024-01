Zelensky comparece a um Congresso americano dividido sobre ajuda à Ucrânia

Volodymyr Zelensky viajou a Washington em busca do apoio dos Estados Unidos a um novo pacote de ajuda ao seu país, mas deparou-se, nesta terça-feira (12), com a divisão no Congresso americano.

O presidente ucraniano expôs seus argumentos no Senado, controlado pelo Partido Democrata, do presidente Joe Biden, que simpatiza com sua causa. Depois, fez o mesmo na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, mais reticentes a conceder uma nova ajuda à Ucrânia, em guerra com a Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O republicano Mike Johnson, líder da Câmara, indicou que a presença de Zelensky não dissipou as dúvidas entre os conservadores. "O que o governo Biden parece querer são bilhões de dólares a mais sem uma supervisão adequada, sem uma estratégia real para a vitória", comentou, após se reunir com o chefe de Estado ucraniano.