Zelensky chega ao Congresso dos EUA para pedir ajuda militar para Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou nesta terça-feira (12) ao Congresso dos Estados Unidos para pressionar os republicanos, muito relutantes a aprovar um pacote com ajuda militar para seu país.

Zelensky deve se reunir com os líderes do Senado e da Câmara dos Representantes antes de ir à Casa Branca para uma reunião com o presidente Joe Biden.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É a terceira visita de Zelensky em um ano ao Congresso dos EUA e "a mais importante", segundo o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.