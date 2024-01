Unilever, investigada no Reino Unido por 'exagerar' em produtos ecológicos

A gigante de alimentos e produtos de higiene Unilever é alvo de uma investigação do órgão de concorrência britânico, que informou nesta terça-feira (12) ter receios de que "possa exagerar até que ponto determinados produtos são ecológicos".

"A CMA (Competition and Markets Authority) examinará as informações ecológicas da Unilever relativas a certos utensílios domésticos essenciais, assim como a alguns produtos de limpeza e higiene", para garantir "que não engane os compradores", anunciou o regulador em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este anúncio faz parte de uma investigação mais ampla do órgão, iniciada em janeiro, sobre as promessas ecológicas de produtos essenciais, desde alimentos a artigos de limpeza e higiene, após uma investigação equivalente aberta no ano passado sobre marcas de moda de baixo custo.