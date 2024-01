Ucrânia acusa Rússia por ataque cibernético à sua maior operadora móvel

A Ucrânia acusou, nesta terça-feira (12), os serviços secretos russos pelo grande ataque cibernético que paralisou os serviços da maior operadora móvel do país.

"Os serviços especiais da Federação Russa podem estar por trás deste ataque hacker", disse a serviço de segurança da Ucrânia (SBU) em comunicado.

A maior operadora móvel do país, Kyivstar, que conta com 24,3 milhões de assinantes, publicou no Facebook que foi alvo de um "poderoso ataque de hackers" e que isso causou "uma falha técnica" que inviabilizou temporariamente o acesso à Internet e aos serviços de telefonia.