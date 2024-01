Três soldados japoneses declarados culpados em processo de agressão sexual

Um tribunal do Japão declarou nesta terça-feira três ex-soldados culpados de agressão sexual contra uma militar e os condenou a períodos na prisão com suspensão condicional da pena, na conclusão de um caso que despertou interesse dentro de fora do país.

O tribunal de Fukushima declarou Shutaro Shibuya, Akito Sekine e Yusuke Kimezawa culpados de "indecência forçada" contra Rina Gonoi durante um exercício militar em 2021. Os três foram condenados a dois anos de prisão, mas com suspensão condicional da pena por quatro anos.

Em um país socialmente conservador, Gonoi, de 24 anos, compartilhou no YouTube sua versão do que aconteceu depois que uma investigação militar interna foi arquivada por falta de evidências.