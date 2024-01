Termina julgamento de dois anos por fraude contra cardeal no Vaticano

O cardeal Angelo Becciu, de 75 anos e ex-conselheiro próximo do papa Francisco, destituído em setembro de 2020, é o primeiro religioso de escalão tão elevado a comparecer perante o tribunal do Vaticano.

O julgamento histórico por fraude contra um cardeal italiano no Vaticano, relacionado à compra de um edifício em Londres, foi concluído nesta terça-feira (12) após mais de dois anos de audiências, e o veredicto é esperado para sábado.

Após a 85ª e última audiência realizada nesta terça-feira, na qual os advogados de defesa tiveram a palavra, o veredicto será lido no final da tarde de sábado, anunciou o juiz.

Becciu, contra quem pede-se sete anos e três meses de prisão, sempre declarou inocência, afirmando nunca ter "roubado um centavo".

O cerne do julgamento é a aquisição de um edifício prestigioso em Londres como parte das atividades de investimento da Santa Sé, cujo patrimônio imobiliário é considerável, revelando uma série de irregularidades.

O caso evidenciou o uso imprudente do Óbolo de São Pedro, a grande coleta anual de doações de caridade do Papa. O Vaticano acabou vendendo o edifício de 17.000 m² no luxuoso bairro de Chelsea, que foi adquirido a um preço superfaturado e sujeito a uma hipoteca oculta.

Ao longo de 30 meses de audiências, o julgamento se aprofundou em questões de procedimento, gerando dúvidas sobre a eficácia do sistema judicial da Santa Sé.

A investigação descreveu uma teia "quase inextricável" de fundos especulativos com alavancagem, bancos, entidades de crédito, pessoas físicas e jurídicas.