TEDH condena Polônia por não reconhecer casais homossexuais

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou a Polônia, nesta terça-feira (12), por violar o direito ao respeito pela vida privada, devido à falta de um marco que garanta "reconhecimento e proteção" dos casais do mesmo sexo.

O TEDH concordou com eles, considerando que a Polônia é obrigada a "oferecer um marco jurídico que permita às pessoas do mesmo sexo desfrutarem de reconhecimento e proteção adequados nas suas relações".

Rússia, Romênia, Bulgária e Ucrânia foram condenadas em 2023 por motivos parecidos pelo tribunal com sede em Estrasburgo (nordeste da França). Braço judicial do Conselho da Europa, o TEDH não é vinculado à União Europeia (UE).

Os juízes consideram que as "atitudes sociais majoritárias" em um país não podem "justificar uma diferença de tratamento baseada na orientação sexual" e que o reconhecimento e a proteção dos casais do mesmo sexo não prejudicam as famílias tradicionais.

A decisão foi tomada um dia depois de o Parlamento polonês ter eleito como primeiro-ministro o pró-europeu Donald Tusk, que sucederá ao Executivo conservador do partido Lei e Justiça (direita radical), no poder desde 2015.

