Situação humanitária em Gaza 'está além do colapso', alerta ONU

A situação humanitária na Faixa de Gaza se encontra "além do colapso", alertou nesta terça-feira (12) o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

"É tão precária. Nem sei que palavras usar em termos de precariedade. Não sei se você pode me dar uma palavra melhor do que precária, extremamente precária?", disse Volker Türk em Genebra. 'Quero dizer, está à beira do colapso, ou além dele."

Israel prossegue com sua campanha de bombardeios em Gaza, mais de dois meses depois do ataque do movimento islamista palestino Hamas em seu território, que matou mais de 1.200 pessoas.