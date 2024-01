Seleção de basquete dos EUA fará amistosos preparatórios para Paris 2024 em Londres

O time americano vai enfrentar primeiro o Sudão do Sul, no dia 20 de julho, na O2 Arena, mesmo palco do jogo contra os alemães, dois dias depois, informou nesta terça-feira (12) a USA Basketball.

LeBron James (Los Angeles Lakers), duas vezes campeão olímpico (2008 e 2012), é um dos astros da NBA que mostrou interesse em defender os EUA na busca pelo quinto ouro consecutivo nos Jogos de Paris, assim como Stephen Curry (Golden State Warriors) e Kevin Durant (Phoenix Suns).

O pivô Joel Embiid (Philadelphia 76ers), atual MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, também poderá fazer parte desta temível equipe, caso escolha defender a seleção americana ao invés de seu país natal, Camarões.

Esta nova versão do 'Dream Team' terá a missão de restaurar o orgulho americano depois do fiasco vivido em setembro, no Mundial das Filipinas, Indonésia e Japão, com a eliminação nas semifinais contra a Alemanha.

rg-gbv/ma/cb/aam