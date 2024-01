Rússia afirma que qualquer nova ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia seria um 'fiasco'

Qualquer nova ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia seria um "fiasco", afirmou nesta terça-feira (12) o governo da Rússia, pouco antes de uma reunião entre os presidentes ucraniano americano para abordar a ajuda militar.

"As dezenas de bilhões de dólares injetados na Ucrânia não a ajudaram a ter sucesso no campo de batalha", respondeu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre a reunião em Washington entre Joe Biden e Volodimir Zelensky.

"E as dezenas de bilhões de dólares adicionais que a Ucrânia espera receber estarão condenadas ao mesmo fiasco", acrescentou Peskov.