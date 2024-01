Reitora de Harvard permanece no cargo após polêmica sobre antissemitismo

Criticada por suas declarações sobre como lidar com o antissemitismo no campus no contexto do conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas, a reitora da Universidade de Harvard, Claudine Gay, permanecerá no cargo, após receber o apoio de um órgão superior da instituição nesta terça-feira (12).

Claudine foi alvo de críticas, após se negar a afirmar, categoricamente, durante uma recente audiência no Congresso americano que os estudantes que evocam o "genocídio dos judeus" em seus campi violam os códigos de conduta estudantil.

"Depende do contexto", respondeu aos legisladores, que exigiram imediatamente sua renúncia e a de outros dois prestigiados acadêmicos questionados na sessão: os reitores da Universidade da Pensilvânia (UPenn) e do Massachusetts Institute of Technology (MIT).