Rebeldes houthis do Iêmen reivindicam ataque a navio petroleiro norueguês

Os rebeldes houthis do Iêmen assumiram, nesta terça-feira (12), a responsabilidade pelo disparo de um míssil lançado no dia anterior contra um petroleiro de bandeira norueguesa no mar Vermelho, e afirmaram que agiram em solidariedade com os palestinos de Gaza.

"Unidades navais das forças armadas iemenitas atacaram um petroleiro norueguês, o 'Strinda', que transportava combustível para Israel", afirmou um porta-voz militar dos houthis, Yahya Sari.

O Exército dos Estados Unidos revelou na segunda-feira que um míssil disparado de áreas controladas pelos houthis atingiu um petroleiro na costa do Iêmen, sem causar vítimas. O incidente foi confirmado pelo armador norueguês J. Ludwig Mowinckels Rederi.