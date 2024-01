Real Sociedad empata com Inter e garante liderança do Grupo D na Champions

A Real Sociedade garantiu a primeira posição do Grupo D da Liga dos Campeões ao empatar nesta terça-feira (12) com a Inter de Milão em 0 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, na última rodada da fase de grupos.

O time espanhol chegou à Itália empatado em pontos com a Inter, mas com melhor saldo de gols, critério usado após o empate entre as equipes também no jogo de ida (1 a 1), na Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira posição leva a Real Sociedad a um confronto teoricamente mais fácil nas oitavas de final. Com três empates e três empates, a equipe encerra a fase de grupos invicta, tendo sofrido apenas dois gols em seis partidas.