Real Madrid vence (3-2) e tira Union Berlin dos torneios europeus

Um segundo gol de Alex Kral (85') deu novas esperanças aos alemães, mas Dani Ceballos (89') acabou com as chances do Union de seguir seu caminho na Liga Europa.

A equipe alemã precisava de uma vitória que, somada à derrota do Braga diante do Napoli (2-0) no outro jogo do Grupo C, teria permitido tomar o terceiro lugar dos portugueses.

O Union Berlin, porém, permaneceu na lanterna da chave, fora dos torneios europeu, após perder para o Real Madrid, já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do grupo, que teve o controle do jogo, mas esbarrou na boa defesa dos donos da casa, que evitou uma derrota com placar mais elástico.

