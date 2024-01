Puma deixará de patrocinar seleção de futebol de Israel

A marca alemã Puma deixará de fornecer os uniformes da seleção israelense de futebol após o fim do atual contrato de patrocínio, em 2024.

Segundo a empresa, esta decisão foi tomada no final de 2022, antes da guerra que teve início após o ataque lançado pelo Hamas no sul de Israel no último dia 7 de outubro.

Um porta-voz declarou à AFP nesta terça-feira (12) que a Puma decidiu "aplicar sua nova estratégia de marketing 'menos, maior, melhor' também no marketing esportivo", que consiste em não renovar o patrocínio de algumas federações, "como Israel e Sérvia".