PSV e Arsenal empatam (1-1) em partida da Champions sem nada em disputa

PSV Eindhoven e Arsenal empataram nesta terça-feira (12) em 1 a 1, pela última rodada do Grupo B da Liga dos Campeões, jogo em que as duas equipes entraram em campo já classificadas para as oitavas de final.

Com o primeiro lugar da chave já garantido, os 'Gunners' encararam a partida sem correr riscos, raramente sendo pressionados pelos holandeses.

As duas equipes iniciaram o duelo no Philips Stadion em Eindhoven com escalações alternativas, priorizando poupar os jogadores mais essenciais para os campeonatos nacionais.