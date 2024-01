PSG vai para tudo ou nada na última rodada da fase de grupos da Champions

Definidos os 16 times classificados, o sorteio dos confrontos das oitavas, que serão disputadas em fevereiro e março de 2024, acontece no dia 18 de dezembro.

Contra as cordas, o Paris Saint-Germain enfrenta o Borussia Dortmund fora de casa para sobreviver na Liga dos Campeões e avançar às oitavas de final, no principal duelo da última rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (13).

No outro jogo da chave não há mais nada em disputa. O Celtic, lanterna com um ponto, recebe o Feyenoord, que como terceiro colocado vai ao playoff da Liga Europa.

"Encaramos o jogo com a importância de continuar com a sequência positiva que estamos tendo e dar esse passo extra para ficarmos em primeiro no grupo", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (12) o zagueiro 'colchonero' Mario Hermoso.

O Atlético, que vem de seis vitórias em seus últimos oito jogos oficiais, lidera a chave com um ponto de vantagem sobre o time italiano e pode alcançar seu objetivo e terminar a fase de grupos invicto com apenas um empate.

O estádio Civitas Metropolitano será palco da 'final' do Grupo E entre Atlético de Madrid e Lazio, já classificados, em busca da primeira posição.

Irregular desde o início da temporada, o time francês terá que se superar contra o Dortmund não viver mais um fiasco. Para isso, conta mais uma vez com o astro Kylian Mbappé, discreto até o momento na Champions.

No Grupo F, o "grupo da morte", o Borussia Dortmund já está classificado e receberá no Signal Iduna Park o PSG, que jogará para evitar a eliminação antes das oitavas, o que nunca aconteceu desde que o clube foi comprado em 2011 por um fundo catari.

O PSG é o segundo colocado da chave com sete pontos, dois a mais que Milan e Newcastle, que se enfrentam na Inglaterra de olho no que acontece em Dortmund, esperando uma vitória dos alemães para terem chance de classificação.

Ao contrário do "grupo da morte", o Grupo G já tem as duas vagas nas oitavas definidas. O Manchester City, atual campeão europeu, garantiu a primeira posição com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas.

Uma semana antes de estrear no Mundial de Clubes da Fifa, o técnico do City, Pep Guardiola, pode aproveitar a oportunidade para rodar o elenco contra o Estrela Vermelha, lanterna com um ponto.

Um dos que pode ser poupado é o atacante norueguês Erling Haaland, que no último domingo não esteve em campo na vitória dos 'Citizens' sobre o Luton por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês.

Classificado como segundo do grupo, o RB Leipzig recebe o Young Boys.

Após duas eliminações seguidas na fase de grupos, o Barcelona conseguiu avançar às oitavas nesta edição antes da última rodada.

Nesta quarta-feira, o time catalão vai à Bélgica enfrentar o Royal Antwerp para confirmar a primeira posição do Grupo H.

O suspense está na briga pela segunda vaga, com o Porto recebendo o Shakhtar Donetsk no Estádio do Dragão.

Os dois times estão com nove pontos, enquanto o Barça tem 12. Um deles irá avançar e o outro terá que jogar o playoff da Liga Europa.

