Presidente de Guatemala afirma que nada impede que Arévalo assuma o poder

A carta de Giammattei "à comunidade nacional e internacional" foi publicada um dia depois de o Ministério Público entregar ao Tribunal Supremo Eleitoral uma investigação revelada na sexta-feira com supostas irregularidades nas eleições vencidas pelo social-democrata Arévalo.

"Na Guatemala, não há nenhuma ação que possa impedir que as autoridades eleitas assumam seus cargos", afirmou o presidente de direita em uma carta divulgada nas redes sociais.

Os promotores consideram que as eleições são "nulas" devido a alegadas irregularidades nas atas de votação, entre outras descobertas, embora o Tribunal Eleitoral já tenha afirmado que os resultados são "inalteráveis".

O presidente eleito, um sociólogo de 65 anos, denunciou que a ação do Ministério Público faz parte de um "golpe de Estado" em curso para evitar que ele assuma o cargo em 14 de janeiro por sua promessa de combater a corrupção.

"Mantenho a firme vontade do governo de preservar o princípio republicano da alternância no poder com fatos e ações concretas, como ter concluído um processo de transição ordenado", disse Giammattei.

A mensagem também ocorre um dia depois de os Estados Unidos imporem restrições de visto a 300 guatemaltecos por tentarem "minar" a democracia, incluindo uma centena de deputados.

Estados Unidos, União Europeia, ONU e OEA têm criticado sistematicamente as manobras do Ministério Público guatemalteco contra Arévalo.

"Expresso meu firme repúdio às ações intimidatórias que buscam amedrontar cidadãos guatemaltecos, as quais atentam contra a soberania nacional, elemento fundamental que proíbe a interferência em assuntos internos de um Estado", censurou Giammattei.