Polêmica anistia para separatistas catalães vence primeiro obstáculo no Congresso espanhol

Como era de se esperar, o Congresso dos deputados espanhol aprovou, nesta terça-feira (12), prosseguir com a tramitação do polêmico projeto de lei de anistia aos separatistas catalães, que estes exigiram para apoiar um novo mandato do presidente espanhol, o socialista Pedro Sánchez.

O aval para a tramitação recebeu o apoio de 178 dos 350 deputados, com 172 votos contra.

Seis anos depois da tentativa de secessão de 2017, o líder socialista tentou justificar esta medida pela necessidade de virar a página na Catalunha após uma das piores crises da Espanha contemporânea, que até hoje marca a vida política do país.