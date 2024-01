Pogba comparecerá ao tribunal antidoping italiano no dia 18 de janeiro

O meia francês da Juventus Paul Pogba, que testou positivo para testosterona em agosto, comparecerá no dia 18 de janeiro diante do tribunal antidoping italiano, informou a imprensa local nesta terça-feira (12).

De acordo com veículos de comunicação como a Gazzetta dello Sport e o site do canal de televisão Sky Sport, entre outros, a audiência, marcada para as 14h30 locais (10h30 de Brasília), será no Estádio Olímpico de Roma.

Contactado pela AFP, o tribunal antidoping italiano ainda não tomou medidas, enquanto o entorno de Paul Pogba não quis dar declarações.