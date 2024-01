Petróleo atinge nível mais baixo em quase 6 meses após inflação nos EUA

O barril Brent do Mar do Norte, negociado na Europa e para entrega em fevereiro, teve uma queda acentuada de 3,66%, para 73,24 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos e para entrega em janeiro, caiu 3,79%, para 68,61 dólares.

Em paralelo, "com uma produção [de petróleo] nos Estados Unidos alta e preocupações com a saúde da economia chinesa, as perspectivas de demanda a curto prazo parecem incertas", destacou James Harte, analista da Tickmill.

As duas referências do petróleo perderam entre 25% e 28% de seus picos no ano, no final de setembro, quando o Brent chegou perto dos 100 dólares o barril.

