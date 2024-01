Parlamento Europeu entrega postumamente Prêmio Sakharov a Mahsa Amini

A morte de Amini desencadeou uma onda de manifestações de protesto em todo Irã contra os líderes políticos e religiosos, tornando a jovem de origem curda um símbolo da luta contra a obrigação do uso do véu.

O Prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência é a mais importante distinção da União Europeia (UE) em matéria de direitos humanos, e este ano Amini foi escolhida pelos principais blocos partidários no plenário.

No entanto, a família de Amini não obteve autorização para sair do Irã e só pôde ser representada no Parlamento Europeu por um advogado, que recebeu o prêmio simbolicamente.

Em uma mensagem lida pelo advogado, a mãe de Amini, Mojgan Eftekhari, afirmou que queria estar "presente em sua assembleia honrosa, representar todas as mulheres do meu país e expressar minha gratidão pela concessão do Prêmio Sakharov".

"Infelizmente, nos foi negada esta oportunidade, violando todas as normas legais e humanas", acrescentou. Em referência à sua filha, comparou-a a Joana d'Arc e apontou que "lhe tiraram a vida injustamente".

"Acredito firmemente que o nome dela, junto com o de Joana d'Arc, continuará sendo um símbolo de liberdade", afirmou em sua carta.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, condenou a decisão iraniana de impedir a viagem da família de Amini e apontou que "a forma como foram tratados é um novo exemplo do que o povo iraniano enfrenta diariamente".