Parlamento espanhol inicia análise do polêmico plano de anistia para independentistas catalães

A polêmica concessão do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, aos independentistas catalães para manter-se no poder, um projeto de lei de anistia para os separatistas processados, começa a ser analisada nesta terça-feira (12) pelos deputados.

Seis anos depois da tentativa de secessão de 2017, o líder socialista tenta justificar essa medida pela necessidade de virar a página na Catalunha depois de uma das piores crises políticas da Espanha contemporânea, que continua marcando a vida política do país.

Depois de admitir na segunda-feira que foi uma daquelas "decisões muito complicadas, também complexas de explicar", Sánchez, que no passado se opôs à anistia, defendeu que é "necessário" tirar lições dos acontecimentos ocorridos na Catalunha em 2017 .