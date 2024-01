Os 'sete anos de sofrimento' dos familiares de japonesa morta por chileno na França

"Aqui, apenas uma pessoa sabe" onde Narumi está, disse Kurimi Kurosaki, de 24 anos, ao tribunal. "Meu desejo é pedir ao acusado que diga a verdade" e informe onde está Narumi, pediu ela ao chileno no final de uma longa e emocionante declaração.

Sete anos depois do desaparecimento da estudante, cujo corpo nunca foi encontrado, ele confessou que "todos os anos em dezembro" pensa nela. "Narumi e eu poderíamos ter ficado bem juntos. Quero que seja feita justiça", que "o culpado seja condenado", insistiu.

Em sua declaração, Kurimi recordou sua "irmã mais velha", um modelo para ela por sua personalidade, trajetória escolar e universitária e, sobretudo, pelo drama de seu desaparecimento, do qual a família não consegue se recuperar.

O presidente do tribunal, François Arnaud, perguntou ao chileno se ele havia escutado as palavras de Kurumi. "Se você estiver envolvido de alguma forma, pode dar uma resposta?", questionou o magistrado.

Os advogados do chileno Zepeda, Reneaud Portejoie e Sylvain Cormier, apontam desde o início do julgamento para Del Piccolo, parecendo tentar classificá-lo como um segundo potencial culpado.

"Entendo bem que a defesa queira me tornar suspeito", reagiu Del Piccolo após a audiência. "Tentei ser preciso porque entendi que a estratégia da defesa é semear dúvidas", acrescentou.

Desde o início do julgamento do recurso, Zepeda nega seu envolvimento no assassinato de Narumi, que tinha 21 anos quando desapareceu em 5 de dezembro de 2016 em Besançon (leste), na França.