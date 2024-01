Opositores ao túnel de Stonehenge acionam novamente a justiça britânica

Seguidores do druidismo e outros opositores ao projeto do túnel rodoviário próximo ao monumento pré-histórico de Stonehenge, no sudoeste da Inglaterra, solicitaram novamente nesta terça-feira (12) aos tribunais britânicos que impeçam sua construção.

O grupo Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS), composto por arqueólogos e ativistas contrários ao projeto, busca revogar a autorização concedida para esta obra rodoviária, com um custo de 1,7 bilhão de libras (10,6 bilhões de reais, na cotação atual).

No primeiro dia da análise do recurso, cerca de 50 opositores, incluindo seguidores do druidismo, que celebram festividades pagãs a cada ano nos solstícios em Stonehenge, se reuniram diante do Tribunal Superior de Justiça britânico com cartazes e tambores xamânicos.

"Vamos destruir algo sagrado, histórico e arqueologicamente fundamental, apenas para economizar alguns minutos de viagem para as pessoas", denunciou Angela Harding, uma bibliotecária vinda de Bedfordshire, sudeste da Inglaterra, para participar da manifestação, em declarações à AFP.

Construído em etapas entre os anos 3000 e 2300 a.C., Stonehenge é um dos monumentos megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo devido ao seu tamanho, sofisticação e precisão arquitetônica.

A empresa responsável pela rede rodoviária, National Highways, argumenta que este projeto de renovação da A303, uma via muito movimentada, permitirá um tráfego mais fluido e que o túnel, com cerca de três quilômetros de comprimento, reduzirá os congestionamentos.

No entanto, um painel de especialistas avaliou que o projeto corre o risco de causar "danos permanentes e irreversíveis" ao sítio de Stonehenge.