Opositor de Putin que já sobreviveu a envenenamento desapareceu de prisão, dizem advogados

O paradeiro do líder da oposição russa Alexei Navalni é desconhecido há, pelo menos, uma semana, quando funcionários da prisão onde ele cumpria a pena disseram a um dos seus advogados que ele já não constava da lista de reclusos, de acordo com sua porta-voz. Questionado, o Kremlin disse não saber sobre Nalvani.

Alexei Navalni cumpre pena de 19 anos sob acusação de extremismo em uma prisão de segurança máxima, a Colônia Penal n.º 6, na cidade de Melekhovo, na região de Vladimir, cerca de 230 quilômetros a leste de Moscou. Ele deveria ser transferido para uma colônia penal de "segurança especial", uma instalação com o mais alto nível de segurança do sistema penitenciário russo.

Na semana passada, Yarmysh disse que durante três dias consecutivos os advogados de Alexei Navalni passaram horas na colônia penal à espera de autorização para o visitar, apenas para serem recusados no último minuto. As cartas ao político não estavam sendo entregues e ele não compareceu às audiências agendadas via videoconferência.

Ela acrescentou que os advogados o visitaram após o incidente e ele parecia "mais ou menos bem".

As preocupações com Navalni repercutiram em todo o mundo. O porta-voz do conselho de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse na segunda-feira que Navalni "deveria ser libertado imediatamente" e "nunca deveria ter sido preso em primeiro lugar". Da mesma forma, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, reiterou nesta terça-feira, 12, o seu apelo à libertação imediata do opositor russo. (Com agências internacionais).