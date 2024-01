Napoli vence Braga (2-0) e vai às oitavas da Champions

O Napoli, atual campeão da Serie A, conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Braga por 2 a 0 nesta terça-feira (12), na 6ª e última rodada do Grupo C.

O time napolitano se torna assim o terceiro representante da Itália no mata-mata da Champions, após Inter de Milão e Lazio. O Milan, que no momento é o lanterna do Grupo F, terá que bater o Newcastle na quarta-feira e esperar por uma derrota do Paris Saint-Germain para o Borussia Dortmund para ir às oitavas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jr/iga/dam/cb