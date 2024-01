Mianmar supera Afeganistão como maior produtor mundial de ópio

A produção de ópio no Afeganistão caiu 95%, para uma estimativa de 330 toneladas, depois que o regime talibã proibiu o cultivo de papoulas em abril do ano passado, segundo o UNODC.

O país produziu este ano 1.080 toneladas de ópio, essencial para a fabricação da heroína, afirma o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas (UNODC).

Mianmar se tornou o maior produtor mundial de ópio em 2023, à frente do Afeganistão, onde o governo Talibã reprimiu o comércio da droga, segundo um relatório da ONU divulgado nesta terça-feira.

A zona de fronteira do "Triângulo Dourado", entre Mianmar, Laos e Tailândia, foi durante muito tempo um centro de produção e tráfico de drogas ilícitas, em particular metanfetaminas e ópio.

O valor da "economia do ópio" de Mianmar cresceu para algo entre 1 e 2,4 bilhões de dólares, equivalente a entre 1,7% e 4,1% do PIB do país, destacou o UNODC.

O país produziu 790 toneladas de ópio no ano passado, segundo a mesma fonte.

A economia legal de Mianmar foi prejudicada pelo conflito e a instabilidade desde que os militares tomaram o poder em 2021, o que levou muitos agricultores a cultivar papoula.

Segundo a ONU, a produção de ópio no período 2022-23 atingiu o nível mais elevado em 20 anos.

O UNODC também destacou que o cultivo de papoula em Mianmar se tornou mais complexo, com mais investimentos e práticas aperfeiçoadas, incluindo melhor irrigação e o possível uso de fertilizantes, o que aumentou o rendimento das colheitas.