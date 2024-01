Menstruação, um estresse adicional para as mulheres em Gaza

O território palestino sofre uma escassez de alimentos, água e produtos sanitários, com o deslocamento de 80% de seus 2,4 milhões de habitantes pelo conflito entre Israel e Hamas.

Além da angústia da guerra, as mulheres em Gaza sofrem o estresse adicional da menstruação, obrigadas a utilizar fraldas ou pedaços de pano e enfrentam condições humilhantes e infecções.

"Tomam banho a cada duas semanas", acrescenta.

Forçada a deixar sua casa no campo de refugiados em Jabaliya, no norte de Gaza, se instalou em uma escola administrada pela ONU onde compartilha banheiro e chuveiro com centenas de pessoas.

O banheiro cheira mal e está cheio de moscas.

As ruas de Rafah, cidade na fronteira com o Egito, estão virando lixões a céu aberto.