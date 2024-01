Manchester United perde para o Bayern e se despede das competições europeias

O Manchester United, último do seu grupo, se despediu das competições europeias nesta temporada após a derrota por 1 a 0, nesta terça-feira (12), para o Bayern de Munique, em sua última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os 'Red Devils' sofreram a quarta derrota em seis jogos da Champions em Old Trafford.

Essa série de maus resultados os condenou ao quarto lugar do grupo A (com apenas 4 pontos), atrás do Bayern (1º, 16 pontos) e do dinamarquês Copenhagen (8 pontos), classificado para as oitavas após a vitória por 1 a 0 também nesta terça-feira sobre o turco Galatasaray (3º, 5 pontos).