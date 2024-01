Mais de 20 supostos membros de rede de extrema direita são indiciados na Alemanha

Eles são "suspeitos de pertencerem a uma organização terrorista e de prepararem uma traição", afirmou o MP em comunicado sobre os chamados "Cidadãos do Reich" ("Reichsbürger").

O Ministério Público Federal alemão anunciou, nesta terça-feira (12), o indiciamento de 26 supostos membros de um grupo de extrema direita e de uma pessoa que os apoiava, estimando que procuravam derrubar as instituições democráticas alemãs.

"Desde agosto de 2021, o grupo preparava com um grupo armado uma invasão no Bundestag, a Câmara baixa do Parlamento em Berlim, para prender deputados e derrubar o sistema", segundo o Ministério Público Federal.

A rede contava com um conselho, cujos membros tinham diferentes competências: "militar", "interior", "saúde", "relações externas" e "justiça".

Os membros do conselho realizavam reuniões regulares desde fevereiro de 2022.

"Para isso, recrutaram militares, compraram equipamentos e praticaram tiro", descreve a acusação.

"Ficou claro para os membros que a tomada do poder em preparação envolveria a morte de pessoas", observa.

Os recursos financeiros da célula totalizavam "cerca de 540 mil dólares" (2,6 milhões de reais na cotação atual), e eles contavam com um "arsenal de cerca de 380 armas de fogo, quase 350 armas brancas (...) e pelo menos 148 mil munições", acrescenta.