Jornalista russo-americana presa na Rússia recebe novas acusações

A empresa de comunicação Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), empregadora da jornalista russo-americana Alsu Kurmasheva, detida na Rússia, denunciou nesta terça-feira (12) novas acusações contra sua funcionária, uma informação publicada pela imprensa russa.

A jornalista é acusada de divulgar "informações falsas" sobre o Exército russo, segundo os meios Baza e Tatar Inform, um crime castigado com pena de prisão.

As novas acusações apontam para sua suposta participação na publicação, no ano passado, do livro "Dizer não à guerra, 40 histórias de russos opositores à invasão russa da Ucrânia" (em tradução livre).