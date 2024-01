Israel bombardeia Gaza e afirma que Hamas está perto da 'dissolução'

Os combates violentos ficaram ainda mais intensos nesta terça-feira e o Hamas anunciou confrontos no centro de Gaza. Testemunhas relataram bombardeios israelenses no sul do território.

Israel prosseguia nesta terça-feira (12) com os bombardeios contra a Faixa de Gaza, depois de afirmar que sua campanha para destruir o que resta do Hamas deixou o movimento islamista palestino "à beira da dissolução".

Na segunda-feira, as tropas israelenses bombardearam a principal cidade do sul de Gaza, Khan Yunis, atual epicentro dos combates, além de Rafah, na fronteira com o Egito, onde dezenas de milhares de pessoas procuraram refúgio.

"O Hamas está à beira da dissolução, as FDI (Forças de Defesa Israelense) estão ocupando seus últimos redutos", afirmou na segunda-feira à noite o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant.

A guerra começou com o ataque do Hamas de 7 de outubro que deixou 1.200 mortos, segundo o governo de Israel. O grupo islamista também sequestrou 240 pessoas.

Israel respondeu com uma ofensiva militar que destruiu grande parte de Gaza e matou pelo menos 18.200 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

O comandante do Exército israelense, Herzi Halevi, visitou centro de Khan Yunis na segunda-feira e afirmou que suas tropas estavam "assegurando nossas conquistas no norte da Faixa de Gaza, a entrada na parte sul da Faixa e também no subsolo profundo".

A ONU calcula que 1,9 milhão dos 2,4 milhões de habitantes do território foram deslocados, quase metade deles crianças.