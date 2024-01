Inflação nos EUA se modera em novembro a 3,1% em 12 meses, antes de reunião do Fed

A inflação recuou levemente em novembro nos Estados Unidos, situando-se em 3,1% no período interanual, contra os 3,2% registrados no mês anterior, segundo o índice CPI publicado nesta terça-feira (12) pelo Departamento do Trabalho.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), divulgado antes do fim da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), na quarta-feira, aumentou sutilmente em um mês, 0,1%, apenas acima das expectativas dos analistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, a inflação subjacente - que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia - se manteve estável em comparação ao mês de outubro, em 4% ao ano, embora seja o registro mais baixo em mais de dois anos.