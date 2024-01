Incêndio em prédio vizinho a ministério do Trabalho da Argentina deixa um morto

"Transferimos 43 pacientes com inalação de fumaça. Muitos serão encaminhados para a câmara hiperbárica", detalhou Crescenti.

"Infelizmente, foi confirmado o falecimento de uma mulher de cerca de 35 a 40 anos que estava entre a escada do oitavo e nono andar", explicou o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência da capital argentina, Alberto Crescenti.

Um incêndio em um prédio contíguo ao ministério do Trabalho, no centro de Buenos Aires, deixou, nesta terça-feira (12), um morto e dezenas de afetados, que foram levados para hospitais, informou o serviço de emergência.

Além disso, outras 38 pessoas, incluindo três menores de idade, foram assistidas com oxigênio no local, apontou.

As vítimas foram levadas para cinco hospitais em Buenos Aires.

As autoridades não divulgaram a causa do incêndio, mas confirmaram que o fogo começou no sétimo andar e se espalhou violentamente para o oitavo.

Os bombeiros indicaram que não encontraram instalações de gás, e por isso tendem a descartar um vazamento.

O prédio de 14 andares tem uso tanto comercial quanto residencial.

A investigação sobre as causas do incêndio ficou a cargo do Ministério Público.