Homem que jogou garrafa em Milei durante posse presidencial é preso na Argentina

A polícia da cidade de Buenos Aires prendeu nesta terça-feira (12) o homem que jogou uma garrafa no novo presidente da Argentina, Javier Milei, enquanto este estava em um carro conversível em direção à Casa Rosada após tomar posse, informaram as autoridades da capital.

"A Polícia da Cidade acaba de prender o suposto agressor do presidente Javier Milei. Ela já está à disposição da Justiça", declarou o chefe da segurança municipal, Waldo Wolf, em um comunicado.

O indivíduo, identificado como Gastón Ariel Mercanzini, foi acusado de ter atirado uma garrafa no presidente ultraliberal, que estava em um carro conversível com a irmã, Karina Milei, no domingo (10).