Guardiola tranquiliza sobre presença de Haaland no Mundial de Clubes

Os temores do Manchester City em relação à possível ausência de Erling Haaland no Mundial de Clubes foram dissipados depois que o técnico Pep Guardiola revelou que o atacante norueguês retornará aos treinos na quinta-feira.

Haaland sofreu desconfortos físicos no pé durante a derrota por 1 a 0 diante do Aston Villa, na semana passada, o que o levou a ficar de fora da vitória do último domingo fora de casa contra o Luton (2-1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O artilheiro norueguês não viajou com sua equipe até Belgrado para enfrentar o Estrela Vermelha, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, competição em que o atual campeão já garantiu presença nas oitavas de final.