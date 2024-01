Governo francês mantém reforma migratória apesar de revés no Parlamento

O governo francês anunciou nesta terça-feira(12) que manterá o trâmite parlamentar de sua reforma migratória, um dia após a Assembleia Nacional (câmara baixa) rejeitar debater este projeto de lei, um revés para o presidente centrista Emmanuel Macron.

"O governo convocará uma comissão igualitária [de sete senadores e sete deputados] o mais rápido possível com o objetivo de debater e buscar um compromisso" entre o partido no poder e a oposição, declarou em coletiva de imprensa o porta-voz do governo Olivier Véran.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A oposição, formada desde a esquerda radical até a extrema direita, adotou na segunda-feira uma moção de rejeição inicial, que impediu sua análise pela Assembleia, onde Macron não possui maioria absoluta desde as eleições legislativas de junho de 2022.