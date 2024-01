Giorgio Chiellini, lenda da Juventus, se aposenta aos 39 anos

Em junho do ano passado, deixou a 'Velha Senhora' e se transferiu para o Los Angeles FC, onde foi campeão da MLS em 2022 e vice na edição de 2023.

Com a Juventus, Chiellini conquistou nove títulos consecutivos do Campeonato Italiano entre 2012 e 2020, e cinco edições da Copa da Itália e da Supercopa. No entanto, não conseguiu levantar a Liga dos Campeões, perdendo as finais de 2015 e 2017.

Com a seleção da Itália, foram 117 jogos e oito gols marcados, sendo o capitão da equipe entre 2018 e 2022. Foi finalista da Euro em 2012, com derrota para a Espanha, e em 2021, com vitória sobre a Inglaterra.

Ele também esteve com a 'Azzurra' em duas Copas do Mundo, em 2010 e 2014, quando protagonizou uma das imagens mais marcantes do torneio, ao ter sido mordido pelo atacante Luis Suárez na derrota italiana para o Uruguai por 1 a 0, na fase de grupos, o que rendeu uma suspensão de quatro meses para o atacante da 'Celeste'.

Segunda o jornal Gazzetta dello Sport, Chiellini, que é formado em economia, não quer ser treinador e continuará por mais seis meses nos Estados Unidos antes de retornar à Itália, onde pode assumir algum cargo na Juventus.

