França pede investigação aprofundada sobre morte de jornalista no Líbano

A França pediu, nesta terça-feira (12), uma investigação aprofundada do bombardeio que matou um cinegrafista da Reuters e feriu outros seis profissionais de imprensa, incluindo dois da AFP, em 13 de outubro, no sul do Líbano.

"A França pede que se esclareça esse drama", afirmou um comunicado de seu Ministério das Relações Exteriores, fazendo um apelo pelo "respeito do direito internacional humanitário" e "que se proteja os jornalistas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reação chega dias depois da publicação de diversas investigações jornalísticas sobre os acontecimentos.