Fórum de Doha termina sem respostas para o futuro de Gaza após a guerra

Líderes do Oriente Médio se reuniram no Catar em busca de soluções para o futuro da Faixa de Gaza, com a única certeza de que se opõem ao envio de tropas ao território, onde as forças israelenses combatem o Hamas.

A questão palestina é um tema muito sensível no mundo árabe, onde a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas desencadeou protestos em massa em diversos países.

No domingo (10) e na segunda-feira (11), durante o fórum anual de Doha, o Catar insistiu que nenhum país árabe enviaria forças armadas a Gaza para estabilizar a situação após o fim da guerra.