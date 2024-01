Fluminense parte com todas as suas armas rumo ao Mundial de Clubes

No momento da chegada do ônibus que levava a equipe ao aeroporto, centenas de torcedores cantaram, agitaram bandeiras e acenderam sinalizadores, pouco antes de o veículo entrar numa área reservada.

A delegação é comandada pelo experiente goleiro Fábio, pelos zagueiros Nino, Felipe Melo e Marcelo e pelos meias André e Paulo Henrique Ganso, além do atacante colombiano Jhon Arias e do atacante argentino Germán Cano.

Todos fazem parte da conquista do primeiro título da Libertadores, ao vencer o Boca Juniors da Argentina na final (2 a 1), no dia 4 de novembro, no Maracaná, no Rio.

Time sensação da América do Sul em 2023, por seu futebol vistoso e ofensivo, o Flu estreia nas semifinais na segunda-feira contra o vencedor do duelo entre Al-Ahly e Al-Ittihad.

Os egípcios, campeões africanos, e os sauditas, anfitriões do torneio e comandados pelo técnico argentino Marcelo Gallardo e pelo atacante francês Karim Benzema, vão lutar por uma vaga nas semifinais na sexta-feira, em Jidá.

Embora seu técnico e jogadores reconheçam a dificuldade de conquistar o título devido ao poderio dos adversários, o Fluminense espera atacar e vencer uma competição fortemente dominada por clubes europeus nos últimos anos.

O último time não europeu a erguer o taça foi o Corinthians, em 2012.