Finlândia reabre algumas passagens fronteiriças com a Rússia

Ambas as travessias estarão abertas de 14 de dezembro a 14 de janeiro de 2024.

"O governo decidiu hoje manter fechada a fronteira oriental, com exceção de dois postos fronteiriços", ambos no sul, declarou Petteri Orpo.

A Finlândia vai reabrir parte da sua fronteira com a Rússia, anunciou nesta terça-feira (12) o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, depois de fechá-la em novembro, após acusar o seu vizinho de orquestrar uma crise migratória.

O Ministério do Interior acrescentou que "o governo fechará novamente toda a fronteira" se a migração continuar sendo "instrumentalizada".

Segundo as autoridades finlandesas, cerca de 1.000 solicitantes de asilo apareceram nos postos fronteiriços entre os dois países desde o início de agosto, sobretudo procedentes da Somália, do Iraque e do Iêmen.

A Finlândia acusa a Rússia de deixar estes migrantes passarem e denuncia um "ataque híbrido" destinado a desestabilizá-la.

