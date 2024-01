Falta consenso sobre o que é consenso nas negociações climáticas

Laurent Fabius, então ministro das Relações Exteriores da França e presidente da COP21, explicou posteriormente: "não lembro mais se fui eu mesmo ou através do Papa, mas perguntamos se (este delegado) era realmente representante" da posição do governo da Nicarágua.

"A resposta foi não e isso nos deu mais liberdade", disse Fabius.

As objeções de governos de esquerda latino-americanos tiveram mais sucesso no resultado de uma das COP mais esperadas, a cúpula de 2009 em Copenhague.

Em uma cena que surpreendeu o plenário, já sem dormir, a representante venezuelana, a diplomata Claudia Salerno, ergueu a mão e mostrou a palma ensaguentada, enquanto dizia que falava em nome dos países que tinham sido ignorados por um acordo negociado pelo presidente americano, Barack Obama, com outras potências, inclusive a China.

O primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, estava disposto a se dar por vencido e declarar que a cúpula tinha sido um fracasso, até que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha rapidamente pediram uma pausa e Rasmussen voltou a declarar que a assembleia "tomava nota" deste acordo entre as partes, ao invés de aprová-lo ou rejeitá-lo.

Em outro âmbito de negociações, as conversas sobre biodiversidade do ano passado em Montreal, foi possível alcançar um importante acordo sobre a proteção das espécies quando o presidente chinês da reunião ignorou as objeções da República Democrática do Congo, que exigia maior assistência dos países ricos.

Resta ver se o presidente emiradense deixará de lado os interesses da Arábia Saudita, o maior vizinho de seu país, e também produtor de petróleo, e de outros países como Kuwait, Iraque e Bahrein.

"Tudo se reduz ao critério da presidência", assegura Meyer. "Em última instância, é mais uma questão política".

