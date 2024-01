EUA estima que 315.000 soldados russos morreram ou ficaram feridos na Ucrânia

Cerca de 315.000 soldados russos morreram ou ficaram feridos desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, informou, nesta terça-feira (12), uma fonte do Congresso dos Estados Unidos.

As forças russas também perderam em solo ucraniano cerca de 2.200 dos 3.500 tanques, que tinham disponíveis antes do início do conflito, destacou a mesma fonte, citando uma avaliação com dados da inteligência americana com sigilo suspenso, compartilhados com o Congresso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cjc/cl/caw/llu/dga/mvv/rpr