Encontrada em Roma luxuosa 'domus' com mosaico 'incomparável'

Essa "domus", uma espécie de "villa" que os ricos romanos construíam, está situada no centro do Parque Arqueológico do Coliseu e é um "verdadeiro tesouro", segundo o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, citado em um comunicado.

O mosaico data das "últimas décadas do século II a.C." e é feito com "diversos tipos de conchas, tesselas de azul egípcio, vidros preciosos, pequenos fragmentos de mármore, ou outros tipos de pedra", entre outros.

Entre as vinhas e as folhas de lótus também é possível ver pilhas de armas com trombetas de estilo celta, navios de guerra e tridentes, que "talvez façam alusão a um duplo triunfo, terrestre e naval, do proprietário da domus".

Há "uma representação fascinante" de uma paisagem, com uma cidade costeira e uma falésia, voltada "para o mar atravessado por três grandes navios, um deles com as velas içadas", completa o comunicado.

"Vamos trabalhar de maneira intensa para transformar este lugar em um dos mais evocativos da Roma Antiga, acessível ao público o mais rápido possível", prometeu Alfonsina Russo, responsável pelo Parque Arqueológico do Coliseu.