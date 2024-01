Em jogo entre eliminados da Champions, Lens vence e tira Sevilla da Liga Europa

A derrota, que o gol de Sergio Ramos (79', de pênalti) não conseguiu evitar, interrompeu a trajetória europeia do Sevilla, já que ficou em último lugar na chave.

Os gols de Przemyslaw Frankowski (63', de pênalti) e Angelo Fulgini já nos acréscimos (90'+6) ajudaram a equipe francesa a se manter em terceiro lugar no grupo B, o que lhe permite disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa.

O atual campeão da Liga Europa não poderá mais defender o título no segundo mais importante torneio europeu de clubes.

A partida desta terça-feira ficou marcada pelo polêmico veto aos torcedores do Sevilla por parte das autoridades francesas, decisão que acabou sendo derrubada pela justiça apenas duas horas antes do início do jogo.

gr/dam/aam/cb