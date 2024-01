El Salvador emitirá títulos de bitcoin no 1º trimestre de 2024

Em 7 de setembro de 2021, o bitcoin começou a circular legalmente no país em paridade com o dólar americano a pedido do presidente Nayib Bukele.

"O título 'Volcán' (vulcão) acaba de receber a aprovação regulatória da Comissão de Ativos Digitais. Antecipamos que os títulos serão emitidos no primeiro trimestre de 2024", afirmou na conta do escritório nacional de bitcoin na rede social X.

O objetivo de Bukele era que as remessas do exterior fluíssem a um menor custo e que os salvadorenhos fossem incluídos no sistema bancário, do qual 70 % estavam à margem.

Porém, pesquisas divulgadas em meados do ano indicaram que 71% dos salvadorenhos consideram que a criptomoeda "em nada ajudou" para melhorar sua situação econômica familiar.

Em 20 de novembro de 2021, Bukele anunciou um plano para construir a "Bitcoin City" no leste do país, que funcionaria com a energia térmica de um vulcão. A construção utilizaria parte dos pelo menos 1 bilhão dos títulos os quais planeja emitir.

Bukele se licenciou no início do mês para dedicar-se à sua candidatura à reeleição em fevereiro de 2024.

