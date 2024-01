Diretora do FMI chama medidas de austeridade de Milei de 'passo importante'

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, chamou nesta terça-feira (12) as medidas de austeridade anunciadas pelo presidente da Argentina, Javier Miler, de "um passo importante para a restauração da estabilidade" no país, em mensagem publicada no X (antigo Twitter).

Além disso, a diretora de comunicações do FMI, Julie Kozack, afirmou que a equipe técnica do fundo "apoia as medidas" do ministro da Economia argentino, Luis Caputo, que anunciou a desvalorização da moeda e a redução dos subsídios à energia e ao transporte, entre outras decisões.